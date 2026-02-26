Реклама

12:12, 26 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Предсказан итог переговоров Путина и Зеленского с Трампом

Сенатор Джабаров счел неэффективной встречу Путина с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Стремление президента США Дональда Трампа организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вызывает уважение, но вряд ли разговор с Зеленским будет эффективен, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

«Инициатива Трампа заслуживает уважения, но он просто не понимает, кто такой Зеленский. Это провокатор, который ради власти и продолжения боевых действий будет делать все, — считает Джабаров. — Мы не отказываемся от таких встреч, и, думаю, если будет просьба Трампа, Путин ее поддержит. Но говорить с Зеленским не о чем».

Сенатор напомнил, что подобная встреча уже имела место, когда при участии глав Франции и Германии стороны подтвердили намерение соблюдать Минские соглашения. Тогда украинский лидер, как считает Джабаров, показал себя с не самой лучшей стороны.

«Он вел себя как клоун. В итоге ничего выполнено не было. То же будет и на этот раз. Зеленский недоговороспособен», — убежден политик.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. Он также выразил желание организовать трехстороннюю встречу лидеров стран.

