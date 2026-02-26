Реклама

Экономика
18:07, 26 февраля 2026Экономика

Предсказаны цены на новые квартиры в Москве в 2026 году

Эксперт Трепольский: В 2026 году новые квартиры в Москве будут стоить от ₽17 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В 2026 году средняя цена на квартиры в новостройках комфорт-класса в Москве будет находиться в диапазоне 17-23 миллионов рублей. Стоимость первичного жилья в столице предсказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, способствовать этому будет массовый переход на комбинированную ипотеку — когда большую часть суммы выдают под льготный процент, а остаток рассчитывают по рыночной ставке. Произойдет такая тенденция из-за того, что лимита в 12 миллионов рублей по госипотеке перестало хватать на среднюю «двушку», которая стоит 18-22 миллиона рублей.

«Это создает опасный микс: средневзвешенная ставка по такому кредиту получается не 6 процентов, а около 8-12 процентов. В итоге цена сделки растет не только из-за аппетитов застройщиков, но и из-за того, что в рынок закладывается стоимость "субсидирования" этой самой ставки со стороны девелопера», — пояснил Трепольский.

По словам эксперта, стандартная практика накопления на первоначальный взнос по ипотеке больше не работает — инфляция съедает средства быстрее. Вместо этого эксперт посоветовал рассмотреть комбинированную ипотеку и рассрочку от застройщиков на время возведения дома.

Ранее эксперты предупредили, что в 2026 году подходящих под льготную ипотеку квартир в России станет меньше.

