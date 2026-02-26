Реклама

Премьер Польши подкрался к Пашиняну

Пашинян снял совместное видео с премьер-министром Польши Туском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял совместное видео со своим польским коллегой Дональдом Туском. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео глава правительства Польши подкрался к Пашиняну со спины и схватил его за плечи. После этого Туск сложил ладони в виде сердца, а затем обнял армянского премьер-министра.

«Хорошего дня и любви всем вам», — говорится в сопровождающем видео сообщении.

Ранее Никол Пашинян заявил, что у Еревана нет планов по выводу 102-й военной базы Вооруженных сил России, дислоцированной в Армении. Он также подчеркнул, что Ереван и Москва находятся в тесном партнерстве друг с другом.

