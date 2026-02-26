Признанный нежелательным в России комик рассказал о неожиданном сообщении от адвоката

Комик Идрак Мирзализаде заявил, что адвокат верит в его возвращение в Россию

Известный стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье пребывание в России признано МВД нежелательным до 2035 года, заявил, что его адвокат верит, что он сможет вернуться в страну. О неожиданном сообщении от юриста он рассказал в шоу «Низкие умы», выпуск доступен на YouTube.

«Мне недавно впервые за долгое время написал адвокат из Москвы. Он написал: "Первый уехал [из России], первый вернешься"», — заявил юморист.

Мирзализаде добавил, что до того, как срок признания его нежелательности в России закончится, осталось девять лет. «Совсем чуть-чуть осталось», — поиронизировал комик.

Ранее Мирзализаде раскрыл отношение к телеведущему Ивану Урганту. Комик заявил, что тот дарит зрителям ощущение безопасности и отсутствия агрессии.

Идрак Мирзализаде был участником программы Stand Up на ТНТ. В 2021 году его нахождение на территории России признали пожизненно нежелательным. Поводом стала его шутка о русских, прозвучавшая в YouTube-шоу «Разгоны». Позднее МВД России сократило срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России с пожизненного до 14 лет.