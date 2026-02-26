Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле

В Кавалергардском зале Кремля началась встреча Путина и Лукашенко

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Они тепло поприветствовали друг друга, обнялись и пожали руки — кадры встречи двух президентов появились в официальном канале Кремля в мессенджере Max.

Уточняется, что лидеры встретились в Кавалергардском зале Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил по поводу обращения «господин президент» со стороны коменданта Московского Кремля во время прибытия в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным.