26 февраля 2026

Путин тепло поприветствовал Лукашенко в Кремле

В Кавалергардском зале Кремля началась встреча Путина и Лукашенко
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Они тепло поприветствовали друг друга, обнялись и пожали руки — кадры встречи двух президентов появились в официальном канале Кремля в мессенджере Max.

Уточняется, что лидеры встретились в Кавалергардском зале Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил по поводу обращения «господин президент» со стороны коменданта Московского Кремля во время прибытия в Большой Кремлевский дворец на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

