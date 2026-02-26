Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 26 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт гонорар аргентинского наемника за боевые действия против России

Аргентинский наемник заработал 2,5 миллиона рублей на войне с Россией
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима
38-летнего гражданина Аргентины Вальдо Томаса Куна, признанного виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, Кун прибыл на Украину в августе 2023 года, где прошел военную подготовку и в качестве наемника вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Воюя против российской армии до осени 2025 года, аргентинец заработал свыше 2,5 миллиона рублей. В настоящее время по запросу российских правоохранительных органов он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что порядка 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ каждый месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы российские города с рухнувшими ценами на аренду жилья

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok