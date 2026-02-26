Раскрыт гонорар аргентинского наемника за боевые действия против России

Аргентинский наемник заработал 2,5 миллиона рублей на войне с Россией

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима

38-летнего гражданина Аргентины Вальдо Томаса Куна, признанного виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По данным следствия, Кун прибыл на Украину в августе 2023 года, где прошел военную подготовку и в качестве наемника вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Воюя против российской армии до осени 2025 года, аргентинец заработал свыше 2,5 миллиона рублей. В настоящее время по запросу российских правоохранительных органов он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что порядка 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ каждый месяц.