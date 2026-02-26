Реклама

15:38, 26 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

Суд вынес приговор 2 экс-сотрудницам нижегородского детсада, где умер ребенок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ignatievs / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Новгороде суд признал виновными в смерти ребенка двух сотрудниц детского сада. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

Фигурантки — бывшая заведующая детским садом и бывшая воспитательница. Заведующая осуждена по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Она получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Воспитательница привлечена к ответственности по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Суд ограничил ей свободу на два года с лишением права заниматься педагогической деятельностью на два года.

Как установил суд, 2 декабря 2024 года в нижегородском детском саду подсудимые не обеспечили безопасное пребывание воспитанников в учреждении. На территории дошкольного учреждения заведующая допустила размещение детского игрового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности, а воспитатель не осуществила надлежащий контроль и страховку воспитанника. В результате во время прогулки трехлетний мальчик застрял головой между элементами игрового оборудования и получил механическую асфиксию. Он не выжил.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мужчина с ножом ворвался в детский сад.

