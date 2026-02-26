Реклама

Россия
23:52, 26 февраля 2026

Раскрыто возможное наказание для похитителя школьницы в Смоленске

Shot: Похитителю девочки в Смоленске грозит пять лет колонии
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Похитителю девятилетней девочки в Смоленске грозит пять лет колонии. Возможное наказание для мужчины раскрывает Shot в Telegram-канале.

По данным издания, подозреваемого зовут Сергей Грищенков. Его точные мотивы в настоящее время выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

Мужчина задержан. Как сообщила прокуратура Смоленской области, в ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемому.

Пропавшую почти трое суток назад девятилетнюю школьницу нашли в Смоленске 26 февраля. Девочка пошла выгуливать своего тойтерьера, однако вскоре собака вернулась без хозяйки.

