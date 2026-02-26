Реклама

00:55, 26 февраля 2026Мир

Раскрыты подробности о девушках в бикини на фото с Хокингом

Sun: Девушки в бикини на фото с Хокингом из дела Эпштейна оказались сиделками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Charles W Luzier / Reuters

Две девушки в бикини, попавшие на фото вместе с британским физиком Стивеном Хокингом, которое Минюст США опубликовал в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, были сиделками, сопровождавшими ученого. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на представителя семьи Хокинга.

«Представитель семьи Хокинга заявил, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании», — отмечается в статье.

Представитель подчеркнул, что из-за диагностированного у Хокинга бокового амиотрофического склероза ему требовалась постоянная помощь сиделок, и отметил, что любые попытки выдвигать обвинения в адрес ученого на основании его знакомства с Эпштейном не имеют под собой оснований и выглядят неправдоподобно.

Также, по его словам, снимок был сделан в 2006 году в отеле Ritz-Carlton St. Thomas на карибском острове Сент-Томас после выступления Хокинга на мероприятии, посвященном квантовой космологии.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала о постоянных проблемах в расследованиях дела Эпштейна. По ее словам, они начались еще при президенте Джордже Буше-младшем.

