Раскрыты подробности об изрезавшем бывшую возлюбленную в Москве мужчине

Убивший девушку в Москве мужчина приехал из Ирландии и был женат

Изрезавший бывшую возлюбленную в Москве мужчина приехал из Ирландии и был женат. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, потерпевшая — 21-летняя девушка по имени Анна. Она родилась в Приднестровье, но последние годы проживала в российской столице. Она окончила техникум и училась в таможенном университете. С фигурантом она познакомилась около года назад в интернете. Ему 30 лет, он — строитель, уроженец Молдавии, который работал в Ирландии.

Некоторое время назад выяснилось, что мужчина женат и у него есть семилетняя дочь, а вся его семья проживает в Ирландии. После этого Анна попросила его больше не беспокоить ее, после чего молодые люди поссорились. За два дня до нападения на бывшую возлюбленную злоумышленник приехал в Москву для того, чтобы помириться с ней. Встретив девушку у ее подъезда, он попробовал уладить размолвку, но понял, что это невозможно. Тогда он напал с ножом на пострадавшую.

Ранее сообщалось, что фигурант попал на видео.