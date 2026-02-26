Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 26 февраля 2026Мир

Раскрыты подробности о новых переговорах Украины и США в Женеве

РИА Новости: У возможного места переговоров США и Украины установлено оцепление
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У женевского отеля Four Seasons, где, предположительно, пройдут переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов, было установлено полицейское оцепление. Об этом сообщает РИА Новости.

«В четверг днем отель на набережной Леманского озера был оцеплен полицией. Группы полицейских дежурят по периметру отеля. Также присутствуют одетые в штатское сотрудники охраны, вокруг отеля стоят фургоны дипломатического сопровождения», — сказано в сообщении.

Ранее глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что делегации Украины и США 26 февраля проведут двусторонние переговоры в Женеве. «Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества», — написал он.

До этого стало известно, что трехстороннюю встречу по Украине перенесли. Сообщалось, что она пройдет в начале марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok