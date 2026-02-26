Раскрыты подробности о новых переговорах Украины и США в Женеве

РИА Новости: У возможного места переговоров США и Украины установлено оцепление

У женевского отеля Four Seasons, где, предположительно, пройдут переговоры делегаций Украины и Соединенных Штатов, было установлено полицейское оцепление. Об этом сообщает РИА Новости.

«В четверг днем отель на набережной Леманского озера был оцеплен полицией. Группы полицейских дежурят по периметру отеля. Также присутствуют одетые в штатское сотрудники охраны, вокруг отеля стоят фургоны дипломатического сопровождения», — сказано в сообщении.

Ранее глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что делегации Украины и США 26 февраля проведут двусторонние переговоры в Женеве. «Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества», — написал он.

До этого стало известно, что трехстороннюю встречу по Украине перенесли. Сообщалось, что она пройдет в начале марта.