Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 25 февраля 2026Мир

Раскрыты подробности предстоящих переговоров по Украине

ТАСС: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины могут состояться не в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Место проведения новой трехсторонки [по Украине] пока под вопросом», — сказал собеседник агентства, не исключив, что встреча состоится в каком-то другом месте.

В свою очередь РИА Новости, также ссылаясь на источник, сообщает, что переговоры пройдут уже на следующей неделе. Однако конкретная дата по-прежнему остается неизвестной.

Ранее стало известно о переносе трехсторонней встречи на начало марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленский ведет себя как грубиян из корчмы». ЕС и Украина резко усилили давление на Венгрию. Сможет ли Орбан удержать власть?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Раскрыты подробности предстоящих переговоров по Украине

    Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

    В Москве допустили появление «пьяных» свиристелей

    Британского посла вызвали в МИД Грузии

    Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

    В России предложили изменить список профессий для альтернативной службы

    Лидеров ЕС упрекнули в готовности пожертвовать всем ради Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok