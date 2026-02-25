Раскрыты подробности предстоящих переговоров по Украине

ТАСС: Следующие переговоры по Украине могут пройти не в Женеве

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины могут состояться не в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Место проведения новой трехсторонки [по Украине] пока под вопросом», — сказал собеседник агентства, не исключив, что встреча состоится в каком-то другом месте.

В свою очередь РИА Новости, также ссылаясь на источник, сообщает, что переговоры пройдут уже на следующей неделе. Однако конкретная дата по-прежнему остается неизвестной.

Ранее стало известно о переносе трехсторонней встречи на начало марта.