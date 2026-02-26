Реклама

Экономика
14:06, 26 февраля 2026Экономика

Раскрыты подводные камни при оформлении ипотеки на двоих

BAZA Development: При оформлении ипотеки на двоих есть подводные камни
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При оформлении ипотеки на двоих риск наткнуться на подводные камни значительно выше, чем в случае с индивидуальным кредитом. Об этом россиян предупредил основатель компании BAZA Development Марк Заводовский, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, одним из плюсов парной ипотеки является то, что при принятии решения банк будет учитывать общий доход — это существенно увеличит вероятность получить одобрение, если хотя бы у одного из заемщиков хорошая кредитная история. Однако Заводский рекомендовал тщательно обдумать решение оформить кредит на двоих, если у заемщиков большая разница в доходах (к примеру, 70 процентов к 30 процентам).

«Важно учитывать, что в ипотечном договоре не предусмотрено разделение платежей по долям. Для банка размер долей заемщиков не имеет значения, а ежемесячный платеж списывается с одного счета основного заемщика», — отметил эксперт. Для исключения споров он посоветовал официально закрепить договоренности о размере ежемесячных платежей. К примеру, прописать условия в брачном договоре.

В случае развода лучше всего будет получить судебное решение, которое определит порядок раздела имущества: разделят ли супруги квартиру и в каких долях. При разделе или продаже долг гасится заемщиками либо покупателями квартиры. Если один из заемщиков перестанет выплачивать ипотеку, пара имеет право оформить кредитные каникулы, чтобы отсрочить платежи и продать квартиру для погашения долга.

Ранее сообщалось, что в России стало больше просрочек по ипотеке. По данным «Скоринг Бюро», просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам достигла 265,6 миллиарда рублей.

