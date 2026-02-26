Россия продала за рубеж рекордное количество чечевицы

«Агроэкспорт»: РФ за год поставила за рубеж рекордные 300 тысяч тонн чечевицы

Россия в 2025 году продала за рубеж рекордное количество чечевицы. Объем экспорта составил 300 тысяч тонн, стоимость — 183 миллиона долларов. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Более половины всех поставок приняла Турция, увеличившая импорт чечевицы из РФ на 79 процентов, до 175 тысяч тонн. В топ-3 покупателей вошли также Иран и Египет с показателями 38 и 32 тысячи тонн соответственно.

В начале текущего года «отгрузки сохранили положительную динамику». Ключевые объемы чечевицы в 2026-м были направлены в Турцию, Индию, Афганистан, говорится в материалах.

Ранее также стало известно, что российский экспорт льняного масла взлетел за год в 2,2 раза, до 12 миллионов долларов, в денежном выражении и в 1,9 раза, до 10 тысяч тонн, — в физическом.