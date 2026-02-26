Россия сократила закупки индийского чая до минимума

РФ в 2025 году сократила закупки индийского чая на 9,27 %, до $68,42 млн

Россия по итогам прошлого года сократила закупки индийского чая до минимума почти за два десятка лет. Об этом со ссылкой на данные национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

Объем российского импорта упал в 2025-м год к году на 9,27 процента, до 68,42 миллиона долларов, что стало минимальным показателем с уровня 2007 года в 63 миллиона, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что поставки кофе и чая из Японии в Россию достигли рекорда за всю историю торговли между двумя странами. Суммы оборота там фигурируют значительно меньшие — 2,76 и 2,13 миллиона долларов соответственно, тем не менее, импорт японского чая РФ увеличила в 2025 году более чем на треть.