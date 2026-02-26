Реклама

16:40, 26 февраля 2026

Россиянам дали советы по выбору цветочных букетов

Роскачество: При покупке цветов важно обращать внимание на листву и бутоны
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Роскачестве дали советы по выбору цветочных букетов в преддверии праздников. Материал публикует РИА Новости.

В первую очередь при покупке цветов важно обращать внимание на листву и бутоны — они не должны выглядеть увядающими или поврежденными, а срез стебля свежего цветка должен иметь светлый оттенок.

Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от приобретения цветов с сильным ароматом, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия или аллергические реакции. По словам специалистов, следует проявлять осторожность при выборе лилий и некоторых сортов гиацинтов.

«Лучше купить растения, которые отличаются продолжительным сроком жизни в срезанном виде: к наиболее устойчивым относятся хризантемы, герберы и альстромерии, которые сохраняют презентабельный внешний вид длительное время даже при отсутствии доступа к воде», — говорится в материале.

Букеты лучше покупать за 1-2 дня до праздника, чтобы цветы сохранили свежесть к моменту вручения. Если же заказ планируется в праздничный день, лучше делать его с утра, когда в магазины поступают свежие партии. При покупке букета накануне вечером важно хранить его в прохладном месте и обязательно поставить в воду.

Ранее коуч по отношениям раскрыла выгоду для мужчин при покупке цветов женщинам.

