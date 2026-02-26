Реклама

Экономика
16:55, 26 февраля 2026Экономика

Россиянам напомнили о праве на крупную компенсацию за травмы зимой

Депутат Свищев: За травмы в гололед можно получить компенсацию 350 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россияне, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на крупную компенсацию. Об этом гражданам напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

Получившие травмы люди могут взыскать с виновных затраты на лечение, утраченный за время нетрудоспособности заработок, расходы на реабилитацию, услуги юриста и компенсацию морального вреда. По словам парламентария, сумма может составить около 300-350 тысяч, однако пострадавшему необходимо иметь фотографии льда для доказательства, заручиться поддержкой свидетелей и сохранить чеки.

Свищев добавил, что за безопасность территории во дворе многоквартирного дома отвечает управляющая компания, территории у магазина или торгового центра — собственник или арендатор. Ответственность за тротуары, парки и остановки лежит на городской администрации. «В каждом случае есть тот, кто обязан был очистить или посыпать дорожку, но не сделал этого», — заключил депутат.

Ранее житель Санкт-Петербурга отсудил 1,2 миллиона рублей за упавшую на его автомобиль наледь.

