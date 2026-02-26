Реклама

09:04, 26 февраля 2026Россия

Россияне нашли иголку от шприца в купленном в магазине мясе

Майя Назарова

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Жители Тюмени нашли иголку от шприца в купленном в магазине мясе. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям российского издания, горожанам опасный предмет попался в свинине «Сибагро». Производитель в беседе с Ural Mash пояснил, что она была еще в живой свинье: ветеринар сделал укол и не заметил, что игла отломилась. В таком виде продукция и поступила на прилавок.

Поставками этой свинины по магазинам занимается екатеринбургский пищевой комбинат «Хороший вкус». После проверки Роспотребнадзор вынес ему предостережение, выяснило издание.

До этого сообщалось, что в Калуге девочка нашла иголку в подаренной одноклассницей шоколадке Mars. В ситуации уже начали разбираться сотрудники регионального Роспотребнадзора и полицейские.

