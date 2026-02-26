Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

Житель Белорецка вытащил водителя из объятой пламенем машины

Житель Белорецка в Башкирии вытащил водителя из объятой пламенем машины. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как мужчина осматривает горящий автомобиль. Когда он понимает, что в салоне находится человек, он незамедлительно его вытаскивает. Пострадавшему водителю горожанин начинает оказывать первую медицинскую помощь.

Как утверждает Baza, 38-летнего водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Если бы неравнодушный мужчина, он мог бы задохнуться.

Ранее стало известно, что житель Иркутска спас ребенка из горящей машины. Родители оставили мальчика в салоне заведенного автомобиля, а сами отправились по делам. Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал, его передали семье.