Россиянин вытащил ребенка из горящей машины

Житель Иркутска спас ребенка из горящей машины

Житель Иркутска спас ребенка из горящей машины. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина выбивает стекло в объятом огнем автомобиле. Он помогает мальчику выбраться.

По данным издания, пришедшим несовершеннолетнему на помощь оказался член совета ветеранов федерации футбола Иркутской области.

Родители оставили мальчика в салоне заведенного автомобиля, а сами отправились по делам.

Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал, его передали родителям.

Ранее сообщалось, что в Перми дети едва не сгорели в квартире из-за пауэрбанка.

Взрослые потушили возгорание еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.