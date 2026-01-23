Россиянин вытащил ребенка из горящей машины

Житель Иркутска спас ребенка из горящей машины. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.
На представленных кадрах видно, как мужчина выбивает стекло в объятом огнем автомобиле. Он помогает мальчику выбраться.
По данным издания, пришедшим несовершеннолетнему на помощь оказался член совета ветеранов федерации футбола Иркутской области.
Родители оставили мальчика в салоне заведенного автомобиля, а сами отправились по делам.
Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал, его передали родителям.
Ранее сообщалось, что в Перми дети едва не сгорели в квартире из-за пауэрбанка.
Взрослые потушили возгорание еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.