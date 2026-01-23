Реклама

Россия
11:58, 23 января 2026Россия

Россиянин вытащил ребенка из горящей машины

Житель Иркутска спас ребенка из горящей машины
Майя Назарова

Житель Иркутска спас ребенка из горящей машины. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина выбивает стекло в объятом огнем автомобиле. Он помогает мальчику выбраться.

По данным издания, пришедшим несовершеннолетнему на помощь оказался член совета ветеранов федерации футбола Иркутской области.

Родители оставили мальчика в салоне заведенного автомобиля, а сами отправились по делам.

Ребенок в результате происшествия серьезно не пострадал, его передали родителям.

Ранее сообщалось, что в Перми дети едва не сгорели в квартире из-за пауэрбанка.

Взрослые потушили возгорание еще до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

