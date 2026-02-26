Реклама

Россия
09:47, 26 февраля 2026Россия

Россиянка вышла замуж за участвовавшего в СВО брата своего любовника ради выплат

В Кузбассе женщина вышла замуж за участвовавшего в СВО брата сожителя ради денег
Майя Назарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Тисульском районе в Кемеровской области женщина вышла замуж за участвовавшего в специальной военной операции (СВО) брата своего любовника ради денежных выплат. Об этом сообщает портал «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Россиянка проживала с мужчиной, но заключила официальные отношения с его родственником. Последний учился в коррекционной школе, плохо читал и писал. Несмотря на это, он заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Спустя некоторое время пришло известие, что боец получил смертельное ранение.

Женщина получила несколько миллионов рублей за военнослужащего и продолжила жить с его братом, от которого у нее есть ребенок.

Сестра бойца сочла брак фиктивным. Она обратилась к юристам и в прокуратуру. Ведомство и полиция начали проверку. В ответе районной прокуратуры подчеркивалось, что «указанные в обращении доводы нашли свое подтверждение» и ведомство планирует подать иск. О возбуждении уголовного дела о мошенничестве пока не говорилось.

Ранее жителя Урала, бросившего сына, обвинили в присвоении миллионов из его гробовых за СВО.

    Обсудить
