Россиянки заменили походы к психологу одним действием

«Много лосося»: Россиянки заменили походы к психологу встречей с подругами

Россиянки рассказали, кого обсуждают на встречах с подругами, в исследовании сети доставки суши и роллов «Много лосося». Результаты опроса попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что большинство россиянок (56 процентов) видится с подругами один раз в неделю и чаще. Треть (29) пересекаются в офлайне несколько раз в месяц, а каждая седьмая (15) –– реже, чем раз в месяц. Самыми популярными местами для таких посиделок россиянки назвали рестораны (42), дома у одной из подруг (36), а также торговые центры и магазины (33).

При этом многим респондентам (65 процентов) важен личный контакт, чтобы сохранить дружеские отношения, а для 57 процентов опрошенных подруги заменили походы к психологу — благодаря возможности обсудить наболевшее и получить эмоциональную поддержку. Половина (48) отметила, что общение в офлайне необходимо, так как не все можно решить в сообщениях или женских чатах, 41 процент просят совета или взгляда со стороны по конкретным действиям.

Абсолютное большинство (93 процента) призналось, что во время встреч с подругами любит судачить на разные темы. Самыми популярными из них оказались сплетни (78), денежные проблемы (71), карьера и бизнес (65), женское здоровье (54), домашние дела и быт (44). Отношения с мужчинами выбрали 42 процента, спорт и хобби — 34, новости и последние события в мире — 25.

