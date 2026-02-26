Реклама

10:35, 26 февраля 2026Спорт

Российская лыжница обратилась к шведкам-чемпионкам ОИ после победы на первенстве страны

Степанова обратилась к шведкам-чемпионкам ОИ после победы на чемпионате России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Вероника Степанова

Вероника Степанова . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к соперницам из Швеции Эббе Андерссон и Фриде Карлссон после победы в скиатлоне на чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — заявила Степанова.

На Олимпиаде-2026 в Италии Карлссон завоевала две золотые и одну серебряную медаль. В активе Андерссон три серебра и одно золото.

Степанова — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. В декабре 2025-го она отказалась подавать заявку на нейтральный статус, мотивируя это тем, что не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.

