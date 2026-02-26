Реклама

19:53, 26 февраля 2026Спорт

Российский теннисист вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае

Теннисист Рублев одолел француза Риндеркнеша в 1/4 финала турнира ATP в Дубае
Владислав Уткин

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto via Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев одолел своего оппонента в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Встреча 1/4 финала продлилась 1 час и 17 минут. В полуфинале соревнований 28-летний россиянин сыграет с победителем пары Таллон Грикспур (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия).

Турнир в Дубае завершится 28 февраля, его призовой фонд составляет более 3,3 миллиона долларов. Он проходит на покрытии «хард».

В настоящий момент Рублев занимает 18-е место в мужском рейтинге теннисистов-профессионалов. Ранее он 17 раз выигрывал турниры под эгидой ATP.

