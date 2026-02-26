Реклама

09:11, 26 февраля 2026Наука и техника

Россию обвинили в исчезновении американского MQ-4C Triton над Ираном

DN: Системы РЭБ России или Китая могли посадить MQ-4C Triton в Иране
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могли «посадить» беспилотник MQ-4C Triton Военно-морских сил (ВМС) США, проводивший разведку в воздушном пространстве Ирана. Об этом пишет портал Defence Network (DN).

«Современный беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана 21 или 22 февраля 2026 года после отправки сигнала бедствия. Беспилотник взлетел из Абу-Даби и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно 10 километров, когда связь с ним была потеряна», — утверждается в публикации.

Там же говорится, что, по оценкам экспертов, для нарушения сигнала дрона перед его физическим сбитием с помощью кинетического оружия были использованы средства РЭБ. «Исчезновение современного американского дрона произошло в тот момент, когда напряженность между США и Ираном достигла критической точки», — пишет DN.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что Иран от возможных ударов США прикрылся российскими комплексами РЭБ «Тирада-2С».

