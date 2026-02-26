С местом строительства дирижаблей для Крайнего Севера определились

Финк: Производство дирижаблей для Крайнего Севера построят в Тольятти

Технопарк, где запустят разработку и производство дирижаблей, построят в Тольятти. Об этом сообщил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

По словам чиновника, такой транспорт может обеспечивать доставку грузов в труднодоступные регионы страны и может работать в суровых условиях Крайнего Севера. С местом и подрядчиком строительства уже определились.

Технопарком «Дом дирижаблестроителей им. К. Э. Циолковского» займется пензенская компания «Станкомашстрой». Она уже провела пилотный запуск макетного дирижабля-демонстратора, разработанного специалистами МГТУ им. Баумана. Он станет прообразом транспорта, который свяжет отдаленные регионы России, заявил координатор проекта «Единая Россия» «Выбирай свое», депутат Госдумы Сергей Морозов.

По его словам, дирижабли неповоротливы и достаточно медленны, а также дорогие, но у них немало плюсов. Среди них большие грузоподъемность и дальность полетов без посадки. Они надежнее и безопаснее, чем вертолеты и самолеты, а также дешевле в эксплуатации в расчете на пассажиро-километр или единицу массы перевозимого груза.

«Размеры внутренних помещений могут быть очень велики, длительность нахождения в воздухе может измеряться неделями, дирижаблю не требуется взлетно-посадочной полосы, более того, он может вообще не приземляться, а просто "зависнуть" над землей», — перечислил он.

Использование дирижаблей для перевозки пассажиров считается одной из перспективных транспортных технологий в России, она закреплена в концепции научно-технологического развития транспорта до 2035 года, утвержденной правительством. Помимо нее, в список технологий для полетов вошли гражданские сверхзвуковые самолеты, воздушные суда с вертикальным взлетом и посадкой, конвертопланы, экранопланы и средства аэромобильности. На земле чиновники видят перспективы в высокоскоростном железнодорожном транспорте, электромобилях и технологии магнитной левитации.