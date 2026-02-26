Реклама

Экономика
20:04, 26 февраля 2026Экономика

Шансы Долиной получить квартиру в подарок оценили

Директор Долиной оценил ее шансы получить квартиру в подарок фразой «дай бог»
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин оценил шансы певицы получить в подарок от друзей квартиру. Своим мнением представитель знаменитости поделился в беседе с «Газетой.ru».

Пудовкин рассказал, что не знает, когда Долина сможет решить квартирный вопрос. При этом директор артистки не исключает, что приятели помогут ей обзавестись новым жильем.

«Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет», — заявил Пудовкин в ответ на вопрос об обещаниях друзей певицы подарить ей недвижимость взамен проданной из-за мошенников.

Ранее бизнесмен и меценат Юрий Растегин заявил, что друзья Ларисы Долиной собираются подарить артистке квартиру. Так они хотят помочь ей переехать из съемного жилья в Москве после того, как она отдала свою квартиру законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье.

Это не первый подобный подарок, который Долина получает от доброжелателей. Прежде сам Растегин подарил ей здание для будущего джаз-клуба.

