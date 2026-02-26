У Индии появилась причина продолжать импорт нефти из России

CNBC: Индия продолжит покупать нефть у России, так как не обещала прекращать

Индия никогда не подписывала никаких документов, в которых бы официально закрепляла обязательство отказаться от импорта российской нефти, поскольку такие обещания всегда сложно выполнить. Об этом напомнила ведущий экономист Oxford Economics Александра Херманн. Ее процитировал канал CNBC.

Он также обратил внимание, что в совместном заявлении Индии и США о заключении временного торгового соглашения не говорилось, что Нью-Дели обязуется сократить импорт российской нефти. Речь шла о намерениях Нью-Дели закупить в рамках соглашения американские товары, включая энергоносители, на полтриллиона долларов в течение следующих пяти лет. Последнее противоречит высказываниям главы Белого дома Дональда Трампа, который, отменяя 25-процентную пошлину на импорт индийской продукции, заявил, что данная страна БРИКС пообещала прекратить прямой или косвенный импорт нефти из России.

Еще одним фактором, который говорит в пользу того, что Индия продолжит закупать российскую нефть, стало недавнее решение Верховного суда США, который пришел к выводу, что Трамп не имел оснований вводить масштабные импортные пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Комментируя этот факт, один из аналитиков Kpler Мую Сюй заявил, что теперь у Индии есть возможность поддерживать импорт российской нефти. С ним согласен директор программы «Глобальный Юг» в Институте ответственного государственного управления Куинси Саранг Шидоре, который считает, что вердикт суда помешает Трампу использовать тарифы, чтобы влиять на закупку российской нефти другими странами. Как пояснил Шидоре, Индия могла бы сократить импорт углеводородов из России, но вряд ли полностью откажется от них. Херманн также усомнилась в том, что у американской нефти есть шансы серьезно потеснить российскую на индийском рынке.

В свою очередь, старший вице-президент по товарным рынкам компании Rystad Energy Панкадж Шривастава заметил, что Индия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на ряд тарифных мер. Более того, он уверен, что Вашингтон не будет сильно давить на Нью-Дели в этом вопросе, рискуя лишиться рынка сбыта для собственных энергоносителей.

По информации Reuters, крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не принимают предложения на закупку с отгрузкой в марте и апреле.