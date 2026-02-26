Шансы рубля избежать обрушения оценили

Экономист Клепач: В 2026 году серьезного ослабления рубля не произойдет

К концу 2026 года доллар в России будет стоить 87-89 рублей. Таким прогнозом поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Его процитировало РИА Новости.

Он убежден, что серьезного ослабления российской валюты в этом году не произойдет. Кроме того, экономист заявил, что для ускорения экономики котировки рубля должны понизиться хотя бы до 92-94 за доллар.

Ранее с аналогичным прогнозом выступил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Он считает, что в настоящее время нет факторов, которые могли ослабить рубль. К числу таковых он отнес активизацию импорта или введение ограничений государством по исполнению бюджетных правил, когда продают часть валюты на рынке.

В свою очередь, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман полагает, что если не произойдет внешних шоков, а цены на нефть сорта Brent не перестанут восстанавливаться, то в I квартале 2026 доллар может подешеветь до 72-74 рублей.

