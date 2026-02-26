США сделали предупреждение Украине за удар по нефтяному объекту в России

FT: Госдеп предостерег Киев от нанесения ущерба экономическим интересам США в РФ

Вашингтон предостерег Киев от нанесения ущерба экономическим интересам США в России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание отметило, что посол Украины в США Ольга Стефанишина получила демарш от Госдепартамента после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтяной объект в Черном море в конце 2025 года. При этом она утверждает, что предупреждение США не касалось ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Госдеп не ответил на запрос FT, говорится в статье.

В материале также отмечается, что переход Вашингтона от «безоговорочной политической и дипломатической поддержки, а также прямой военной помощи к более нейтральной и дружественной России позиции» вызвал раздражение украинских властей.

Ранее Стефанишина сообщила, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на часть американских инвестиций, которые осуществляются через Казахстан. По словам дипломата, американские власти рекомендовали Украине «воздерживаться от нападок на американские интересы».