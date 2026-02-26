США столкнулись с проблемой времен Великой депрессии

WSJ: В 2025 году из США уехало больше людей, чем приехало

В 2025 году Соединенные Штаты впервые со времен Великой депрессии столкнулись с отрицательной миграцией, когда страну покинуло больше людей, чем въехало. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«В прошлом году в США произошло то, чего не наблюдалось со времен Великой депрессии: из страны уехало больше людей, чем приехало», — пишет издание.

По оценкам аналитиков Brookings Institution, в 2025 году чистый миграционный отток составил около 150 тысяч человек. При этом общий приток иммигрантов сократился до 2,6–2,7 миллиона против почти 6 миллионов в 2023 году.

Подчеркивается, что сокращение численности прибывающих связано не только с массовыми депортациями в период второго срока президента США Дональда Трампа, но и с решением значительного числа американских граждан покинуть страну. «Для некоторых американцев новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в этой стране», — подчеркнуло издание.

Ранее Трамп заявил, что США принимают слишком много людей из «адских дыр». Политик посетовал, что предпочел бы видеть в Штатах «хороших людей» из Дании, Норвегии или Швеции вместо мигрантов из Сомали, где «царит катастрофа».