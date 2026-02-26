Реклама

13:28, 26 февраля 2026Мир

Стали известны новые подробности расправы над украинкой в США

Убивший украинку Товмаш Фосно потратил на дорогу 7 часов ради преступления
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @m.tovmash

Стали известны новые подробности расправы в США над 21-летней Екатериной Товмаш с Украины и ее 28-летним бойфрендом, военнослужащим американской армии Мэттью Уэйдом. Их собрал в свою публикацию aif.ru.

Уточняется, что предполагаемый исполнитель расправы, 25-летний Калеб Хейден Фосно из штата Огайо (бывший парень Екатерины), тщательно спланировал преступление. Он приехал в Северную Каролину, потратив около семи часов на дорогу. Рано утром 14 февраля он проник в дом, разбудил девушку и открыл огонь. Стрельба произошла на глазах у родственников девушки. После стрельбы Фосно скрылся, но в тот же день был задержан, когда его остановили за нарушение ПДД. Задержание прошло без сопротивления.

Официальный мотив пока не разглашается, но близкие предполагают, что причиной стала ревность и конфликт на почве разрыва отношений.

Брат Екатерины Михаил Товмаш уточнил, что девушку похоронят в Сент-Джордже, штат Юта, где семья проживала ранее, церемония состоится 3 марта.

6 сентября 2025 года в американском штате Северная Каролина расправились с 23-летней гражданкой Украины Ириной Заруцкой. Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарлотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. Подозреваемым оказался Декарлос Браун-младший, ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия. Полиция задержала его сразу после нападения.

