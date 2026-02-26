Стало известно об отправке на запчасти переданных ВСУ беспилотников

FT: Многие поставляемые Западом ВСУ беспилотники уходят на запчасти

Многие из беспилотников, которые страны Запада передают Киеву, уходят на запчасти, так как устаревают до того, как поступают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times.

«Многие беспилотники, предоставленные киевским силам западными союзниками, устарели к моменту их поступления», — говорится в тексте статьи.

Как рассказали журналистам украинские командиры и инженеры, зачастую им поступают уже устаревшие модели дронов, которые нуждаются в перенастройке перед использованием. В итоге многие из них разбираются на запчасти.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал превосходство России в воздухе. При этом он подчеркнул, что появление технологического оружия, такого как беспилотники, изменило психологию войны.