Сторожу российского центра детского творчества приписали дерзкое ограбление в Казахстане

В РФ арестовали четырех мужчин за ограбление банка в Казахстане на ₽400 млн.

Четверых россиян обвинили в причастности к дерзкому ограблению банка в Казахстане, откуда похитили 400 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Суд в Иваново заключил под стражу трех мужчин, и еще одного поместил под домашний арест. Пресса Казахстана называет дерзким преступление, совершенное в Павлодаре ночью 11 ноября 2024 года. Неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене и вынесли ювелирные украшения и наличность из депозитария. Ущерб причинен 23 гражданам Казахстана, лишившимся средств в разных валютах, эквивалентных 400 миллионам рублей.

Расследованием занимается Центральный отдел полиции Павлодара. Четверым россиянам предъявлено обвинение в совершении преступления. Среди них сторож центра детского творчества города Вичуга Ивановской области и его знакомый, а также не связанная с ними другая пара мужчин, пояснила его адвокат Анастасия Терехова. По ее словам, ее подзащитный и другие фигуранты никакого отношения к ограблению не имеют.

Она рассказала, что сторож со знакомым в день преступления находились в Павлодаре, приглядывали машины для перегона в Россию с целью последующей перепродажи. Никаких других доказательств их причастности к ограблению не имеется, отметила адвокат.

Правоохранительные органы России оказывают взаимодействие властям Казахстана в расследовании уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске задержали бывшую сотрудницу российского банка, подозреваемую в краже 46 миллионов рублей со счетов клиентов.