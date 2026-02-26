Реклама

Экономика
08:31, 26 февраля 2026Экономика

В России заметили странности в госзакупках софта

Счетная палата заметила многократные расхождения стоимости софта в госзакупках
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стоимость типового программного обеспечения в рамках государственных закупок оказалась крайне вариативной, в некоторых случаях она отличается в два и более раза. О таких странностях говорится в отчете Счетной палаты.

Ведомство изучило контакты на закупку антивирусов, операционных систем (ОС), систем управления базами данных, коммуникационных программ и офисных пакетов в период 2022-2025 годов. Аудиторы отметили, что в тендерах часто нет точной конфигурации и основных характеристик, что создает вольность в трактовке условий.

Так, при закупках до 100 лицензий «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса» стоимость одной находится в пределах от 445 до 2862 рублей, а одна бессрочная лицензия ОС Astra Linux Special Edition для сервера могла обойтись заказчику как в 18,4 тысячи, так и в 109,4 тысячи рублей.

Другой проблемой названо отсутствие связи между реестром отечественного программного обеспечения (ПО) и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС). Из-за этого заказчики зачастую указывают наименования, отличные от реестровых, из-за чего автоматизированный анализ становится невозможным.

В Счетной палате предложили ужесточить требования к оформлению госзакупок, чтобы исключить такой разброс. В том числе она рекомендовала Минцифры разработать типовые условия госконтрактов на поставки ОС и ПО, чтобы в тех обязательно были прописаны полное наименование и детальная конфигурация требуемого софта.

Ранее аудиторы выяснили, что разработчики российского лекарства от импотенции «Мускулив» растратили государственные средства, но не добились результата, а в процессе работы нарушали условия, на которых предоставлялось финансирование. Соответствующие выводы были направлены в Генпрокуратуру.

