В России заметили странности в госзакупках софта

Счетная палата заметила многократные расхождения стоимости софта в госзакупках

Стоимость типового программного обеспечения в рамках государственных закупок оказалась крайне вариативной, в некоторых случаях она отличается в два и более раза. О таких странностях говорится в отчете Счетной палаты.

Ведомство изучило контакты на закупку антивирусов, операционных систем (ОС), систем управления базами данных, коммуникационных программ и офисных пакетов в период 2022-2025 годов. Аудиторы отметили, что в тендерах часто нет точной конфигурации и основных характеристик, что создает вольность в трактовке условий.

Так, при закупках до 100 лицензий «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса» стоимость одной находится в пределах от 445 до 2862 рублей, а одна бессрочная лицензия ОС Astra Linux Special Edition для сервера могла обойтись заказчику как в 18,4 тысячи, так и в 109,4 тысячи рублей.

Другой проблемой названо отсутствие связи между реестром отечественного программного обеспечения (ПО) и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС). Из-за этого заказчики зачастую указывают наименования, отличные от реестровых, из-за чего автоматизированный анализ становится невозможным.

В Счетной палате предложили ужесточить требования к оформлению госзакупок, чтобы исключить такой разброс. В том числе она рекомендовала Минцифры разработать типовые условия госконтрактов на поставки ОС и ПО, чтобы в тех обязательно были прописаны полное наименование и детальная конфигурация требуемого софта.

