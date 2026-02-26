Таксистка брызнула перцовкой в лицо пассажиру из-за денег

В Старом Осколе таксистка брызнула перцем в лицо пассажиру из-за отказа платить

В Белгородской области женщина-водитель такси брызнула перцовкой в лицо пьяному пассажиру, который отказался оплачивать поездку. Инцидент произошел в Старом Осколе, пишет 360.ru.

По словам таксистки, к ней в машину сел пьяный пассажир. Во время 20-минутной поездки он уснул и испачкал ей салон авто. Когда мужчина пришел в себя, девушка попросила его заплатить. Однако он отказался это сделать, пересел на переднее сиденье и не хотел выходить.

«Пытался меня трогать за руки. Я нажала на тревожную кнопку, началась запись всего происходящего», — рассказала женщина. После этого, по словам водителя, мужчина попытался сбежать, чтобы не платить за поездку. Но она догнала его и брызнула в лицо перцовкой.

Ранее в Москве задержали женщину, распылившую газ в пассажира метро. Инцидент произошел из-за того, что на станции метро «Щелковская» при входе мужчина случайно задел пассажирку плечом.