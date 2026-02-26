Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 26 февраля 2026Силовые структуры

Тела провалившихся под лед на Байкале туристов передали родным

ТАСС: Тела семи утонувших в Байкале туристов из КНР передали семьям
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Прокуратура Иркутской области / РИА Новости

Тела семи туристов из Китая, которые провалились под лед Байкала в автомашине «УАЗ», передали родственникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Иркутской области.

Родственники решат дальнейшие вопросы с их захоронением.

20 февраля автомобиль «УАЗ» с китайскими туристами провалился под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале. Всего в салоне находились девять человек, но спасти удалось только одного. Восемь человек, включая водителя машины, не выжили.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 («Халатность») УК РФ. В рамках расследования задержан организатор нелегальных перевозок — 35-летний житель поселка Хужи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали план по «чертову трубопроводу» Орбана

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Пропавшего россиянина съели хищники

    Россиянин вошел в состав миссии НАСА Crew-13

    Раскрыты подробности дела о подготовке подрыва главы оборонного предприятия в России

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Пес в Подмосковье наелся шоколадных конфет и оказался в лечебнице

    Китай задрал цены на оптоволокно для России

    Бывший президент Гарварда уйдет в отставку из-за связей с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok