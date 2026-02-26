Тела провалившихся под лед на Байкале туристов передали родным

ТАСС: Тела семи утонувших в Байкале туристов из КНР передали семьям

Тела семи туристов из Китая, которые провалились под лед Байкала в автомашине «УАЗ», передали родственникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Иркутской области.

Родственники решат дальнейшие вопросы с их захоронением.

20 февраля автомобиль «УАЗ» с китайскими туристами провалился под лед в районе мыса Хобой острова Ольхон на Байкале. Всего в салоне находились девять человек, но спасти удалось только одного. Восемь человек, включая водителя машины, не выжили.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 («Халатность») УК РФ. В рамках расследования задержан организатор нелегальных перевозок — 35-летний житель поселка Хужи.