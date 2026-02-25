Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:51, 25 февраля 2026Силовые структуры

Задержан подозреваемый в гибели восьми китайских туристов подо льдом Байкала

Задержан организатор поездки провалившего на дно Байкала УАЗа с туристами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В рамках уголовного дела о гибели восьми человек в провалившейся под лед Байкала автомашине УАЗ задержан организатор нелегальных перевозок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, им оказался 35-летний житель поселка Хужир, который координировал нелегальные перевозки туристов по льду озера Байкал, получал основной доход и распределял его среди исполнителей.

Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности и повлекших гибель двух и более лиц.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находились девять человек, восемь из них не выжили. На распространившемся в сети видео видно, что местные жители до последнего пытались спасти пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Очевидцы рассказали об обстоятельствах исчезновения девятилетней российской школьницы

    В России оценили требования Украины по возвращению мирных жителей Курской области

    Задержан подозреваемый в гибели восьми китайских туристов подо льдом Байкала

    Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

    На обшивке пассажирского самолета обнаружили пулевое отверстие

    Гору камней показал мужчина ФСБ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok