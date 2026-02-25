Задержан подозреваемый в гибели восьми китайских туристов подо льдом Байкала

Задержан организатор поездки провалившего на дно Байкала УАЗа с туристами

В рамках уголовного дела о гибели восьми человек в провалившейся под лед Байкала автомашине УАЗ задержан организатор нелегальных перевозок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, им оказался 35-летний житель поселка Хужир, который координировал нелегальные перевозки туристов по льду озера Байкал, получал основной доход и распределял его среди исполнителей.

Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности и повлекших гибель двух и более лиц.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находились девять человек, восемь из них не выжили. На распространившемся в сети видео видно, что местные жители до последнего пытались спасти пассажиров.