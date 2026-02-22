Реклама

06:59, 22 февраля 2026Россия

Момент ухода под лед «буханки» с китайскими туристами на Байкале попал на видео

Момент ухода под лед «буханки» с китайскими туристами на Байкале попал на видео. Запись опубликована в канале «ДТП 38RUS» в мессенджере Max.

На кадрах видно, что местные пытались спасти людей, которые находились в салоне автомобиля. УАЗ за секунды ушел под воду.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находились девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности. Водолазы обнаружили и извлекли из-под воды тела всех утонувших.

