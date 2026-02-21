Реклама

Путешествия
15:45, 21 февраля 2026Путешествия

Водолазы достали тела утонувших в машине на Байкале

Водолазы достали тела восьми человек, утонувших в машине на Байкале
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»

Водолазы достали тела восьми человек, утонувших в автобусе на Байкале. Об этом РИА Новости рассказал представитель управления Следственного комитета по Иркутской области.

«Тела <…> утонувших в Байкале во время поездки по льду на УАЗе извлечены», — заявил он.

Из девяти человек, находившихся в машине, выжить удалось лишь одному. Как позже установили в МЧС, внедорожник угодил в ледяной разлом глубиной в 18 метров.

Ранее причиной трагедии на озере Байкал назвали нехватку опыта у гида. Местный житель, высказавшийся о ситуации, заметил, что озеро не может быть одинаково безопасным по всей площади. Хорошо знакомые с местностью экскурсоводы знают это, а потому не стали бы вести машину в потенциально опасное место, заметил он.

