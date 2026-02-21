Опытный экскурсовод назвал причину трагедии на Байкале

«МК»: Трагедия на Байкале могла произойти из-за отсутствия опыта у гида

Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным Следственного комитета, в машине был водитель — 44-летний местный житель, а также группа туристов из Китая из восьми человек. Один турист спасся, остальные не выжили. Опытный гид и местный житель прокомментировал трагедию в разговоре с «МК».

Он напомнил, что для того, чтобы вести экскурсии, требуется большой опыт, понимание местных условий и возможных опасностей. «С "бухты-барахты" этот опыт не появляется. Нужно самостоятельно все это проходить, попадать в сложные ситуации и находить из них выход, чтобы потом знать, как их избежать», — заявил гид.

Он отметил, что Байкал не может быть одинаково безопасным на всей своей площади, однако он ведет себя предсказуемо и понятно для тех, кто знает его законы, кто понимает, что можно делать, а что — категорически нельзя. «При анализе таких трагедий напрашивается один вывод, что у гида, который вез машину, не хватило опыта и знаний. Тысячи водителей спокойно и безопасно проезжают подобные участки, но один решает поступить иначе», — высказался он.

Ранее стало известно, что следователи установили личности иностранных туристов, ушедших под лед на «Буханке» в запретном районе Байкала.