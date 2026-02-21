Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:46, 21 февраля 2026Путешествия

Опытный экскурсовод назвал причину трагедии на Байкале

«МК»: Трагедия на Байкале могла произойти из-за отсутствия опыта у гида
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Прокуратура Иркутской области / РИА Новости

Днем 20 февраля вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным Следственного комитета, в машине был водитель — 44-летний местный житель, а также группа туристов из Китая из восьми человек. Один турист спасся, остальные не выжили. Опытный гид и местный житель прокомментировал трагедию в разговоре с «МК».

Он напомнил, что для того, чтобы вести экскурсии, требуется большой опыт, понимание местных условий и возможных опасностей. «С "бухты-барахты" этот опыт не появляется. Нужно самостоятельно все это проходить, попадать в сложные ситуации и находить из них выход, чтобы потом знать, как их избежать», — заявил гид.

Он отметил, что Байкал не может быть одинаково безопасным на всей своей площади, однако он ведет себя предсказуемо и понятно для тех, кто знает его законы, кто понимает, что можно делать, а что — категорически нельзя. «При анализе таких трагедий напрашивается один вывод, что у гида, который вез машину, не хватило опыта и знаний. Тысячи водителей спокойно и безопасно проезжают подобные участки, но один решает поступить иначе», — высказался он.

Ранее стало известно, что следователи установили личности иностранных туристов, ушедших под лед на «Буханке» в запретном районе Байкала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Старейшему депутату Госдумы — 90 лет. Как многолетний зам Лужкова Ресин строил храмы, встречался с Трампом и менял Москву?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Астрономы предупредили о скором ухудшении настроения на Земле

    В России оценили стоимость уничтоженных дронов ВСУ «Баба-Яга»

    Офицер раскрыл тактику отражения массированных налетов беспилотников

    Опытный экскурсовод назвал причину трагедии на Байкале

    Россию призвали обсудить с США важный вопрос по Украине

    Россиянка возмутилась пьянством мужа и сожгла его собутыльников

    Зоолог перечислила правила поведения при встрече с бешеным животным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok