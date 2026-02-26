Тейлор Свифт показала лицо без макияжа

36-летняя певица Тейлор Свифт показала на камеру естественную внешность

Американская певица Тейлор Свифт показала на камеру естественную внешность. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя записала ролик во время работы в музыкальной студии. Она запечатлела себя в зеленом свитере и с распущенными волосами. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствовал макияж.

В октябре прошлого года пластические хирурги Смита Раманадхам, Гэри Линков и Барри ДиБернардо объяснили последние изменения во внешности Тейлор Свифт. Врачи проанализировали снимки певицы, которые были сделаны во время эфира шоу ирландского комика Грэма Нортона. Так, специалисты сошлись во мнении, что звезда, вероятно, колола в щеки филлеры.