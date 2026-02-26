Реклама

Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:12, 26 февраля 2026

Тейлор Свифт показала лицо без макияжа

36-летняя певица Тейлор Свифт показала на камеру естественную внешность
Мария Винар

Кадр: @taylorswift

Американская певица Тейлор Свифт показала на камеру естественную внешность. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя записала ролик во время работы в музыкальной студии. Она запечатлела себя в зеленом свитере и с распущенными волосами. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствовал макияж.

В октябре прошлого года пластические хирурги Смита Раманадхам, Гэри Линков и Барри ДиБернардо объяснили последние изменения во внешности Тейлор Свифт. Врачи проанализировали снимки певицы, которые были сделаны во время эфира шоу ирландского комика Грэма Нортона. Так, специалисты сошлись во мнении, что звезда, вероятно, колола в щеки филлеры.

