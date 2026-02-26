Реклама

Турист не выжил после избиения в популярной стране Азии

Bangkok Post: Турист из Австралии не выжил после удара по лицу в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Турист из Австралии не выжил после избиения на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

По данным полиции, подозреваемый передвигался на мотоцикле и посигналил проходившему по дороге иностранцу. Между ними завязалась словесная перепалка, в результате которой водитель остановился, подошел к путешественнику и ударил его рукой по лицу. Тот мгновенно рухнул на землю и потерял сознание.

Затем злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшего доставили в больницу популярной страны Азии. Вскоре врачи сообщили, что он не выжил.

Известно, что полицейские выследили и арестовали подозреваемого 26 февраля. Ему предъявили обвинение в нападении, повлекшем лишение жизни.

Ранее 21-летнюю студентку попытались затащить в кусты и изнасиловать в Риме. Уточнялось, что телефон британки оказался разряжен, поэтому она не смогла позвать на помощь.

