Украинского «Призрачного гонщика» сняли на видео в зоне СВО

В зоне СВО на видео сняли ехавшую по дороге горящую машину ВСУ

Украинского «Призрачного гонщика» сняли на видео в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ролик опубликовал Telegram-канал «Воевода Вещает».

«Украинский "Призрачный гонщик" после встречи с русским FPV», — говорится в подписи под видео.

На кадрах виден проезжающий мимо автора видео автомобиль с установленным на нем вооружением. Задняя часть машины объята пламенем, что придало ей сходство с горящим мотоциклом, на котором передвигался герой фильма «Призрачный гонщик».

Ранее стало известно, что российский танк в стиле «Безумного Макса» выдержал свыше 40 попаданий украинских дронов. Танк подорвался на мине и потерял способность двигаться — у него сорвало гусеницу. Экипажу удалось покинуть поврежденную машину, однако украинские дроны многократно пытались добить танк.