В Белоруссии рассказали об отрыве от России

Панасюк: Попытка ЕС оторвать Минск от Москвы является стратегической ошибкой

Попытка оторвать Минск от Москвы является стратегической ошибкой. Об этом рассказал глава постпредства Белоруссии при Европейском союзе (ЕС) Сергей Панасюк, передает РИА Новости.

«Попытка оторвать Беларусь от России, которая на протяжении многих лет ставится во главу угла стратегии Евросоюза в отношении нашей страны, и есть главная стратегическая ошибка, приводящая к дисбалансам и негативному тренду в отношениях», — рассказал дипломат.

По его словам, равноправный диалог между Белоруссией и ЕС получит серьезную динамику равноправного диалога только тогда, когда в Брюсселе придет осознание необходимости ликвидировать этот вопрос с повестки дня двусторонних переговоров. Панасюк отдельно добавил, что такая практика наносит ущерб безопасности на континенте.

Ранее Сергей Панасюк рассказал, что белорусская оппозиция и государства ЕС хотят втянуть страну в конфликт с Россией. По его словам, европейские чиновники публично не формулируют подобных тезисов напрямую, однако фактически они есть.