В Госдуме напомнили россиянам о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

Бессараб: После введения реестра 15-20 процентов должников выплатили алименты

После введения реестра должников по алиментам 15-20 процентов нарушителей выплатили денежные средства, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О последствиях невыплаты алиментов на содержание детей депутат напомнила в разговоре с «Лентой.ру».

«Ежегодно соответствующие изменения происходят. Изначально у нас было достаточно сложно осуществить поиск такого злостного неплательщика. В том числе такие граждане часто по несколько работ меняли с тем, чтобы ни в коем случае не допустить уплаты задолженности по алиментам для собственного ребенка, фактически лишенного тех или иных возможностей из-за того, что родитель настолько неответственно относится к выполнению своих обязанностей. Сегодня так уже невозможно», — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что сегодня в России существует общий реестр должников по алиментам.

«Мы его ввели буквально, что называется, несколько месяцев назад. Этот реестр позволяет в том числе отделам кадров отслеживать, есть или нет [у сотрудника] соответствующие задолженности по уплате алиментных обязательств. Работодатель сразу ставит зарплату такого работающего с учетом вычета той суммы, которая указана на сайте. То есть сегодня уклониться фактически невозможно», — сообщила она.

Кроме того, по словам Бессараб, на нарушителей подействовал запрет на выезд за границу.

«Казалось бы, если человек не платит алиментные обязательства своему ребенку, значит, он настолько беден, что не может путешествовать. Оказывается, нет. Оказывается, такие недобросовестные родители часто ездят за границу, при этом жалеют денег для собственного ребенка. Запрет на выезд за границу при наличии такого долга очень хорошо подействовал, а также изъятие транспортного средства, если только родитель не занимается непосредственно трудовой деятельностью с использованием этого автомобиля», — добавила она.

Буквально в период нескольких лет введенные ограничения для таких недобросовестных родителей дали определенный эффект. После введения реестра мы наблюдаем, что действительно ситуация значительно улучшилась. Процентов 15-20 выплатили свои задолженности, поскольку понимают, что этот реестр абсолютно открыт для каждого — новой избраннице, новому работодателю Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов

Бессараб отметила, что необходимо не перегнуть палку в подобных ограничениях. «Мы понимаем, что дальнейшие запреты не дадут возможности зарабатывать, а значит, не дадут возможности и уплачивать алименты», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России начнут действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми. По данным постановления правительства, будет скорректирован в том числе порядок учета алиментов в доходах семьи.

Раньше минимальный размер алиментов считали, отталкиваясь от МРОТ, а теперь при расчетах органы соцзащиты будут брать за основу среднюю начисленную зарплату в регионе, где живет заявитель. Если алименты назначены судом, в доход семьи будут учитывать фактически полученные выплаты — эту сумму можно указать в заявлении.