Экономика
18:54, 26 февраля 2026Экономика

В российском городе затопило школу

Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Refni Afrian / Shutterstock / Fotodom

Потолки в классах школы № 19 в Новороссийске протекают из-за неотремонтированной деревянной крыши, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По словам родителей школьников, классы регулярно страдают от протечек, а на детей во время уроков падает штукатурка. В декабре 2025-го руководство школы обещало исправить ситуацию, но протечки не исчезли.

Директор школы рассказала, что потеки на потолках — это краска, отличающаяся от основного оттенка. Что касается затоплений, крыша текла в школе только один раз, в спортивном зале, отметила директор. На ремонт выделили два миллиона рублей, в настоящее время школа ждет подрядчика для выполнения работ.

Ранее в Подольске на Пионерской улице подъезд жилого дома затопило кипятком после того, как в здании рухнула крыша. Пострадавших жильцов разместили в гостинице.

