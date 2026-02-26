В российском городе затопило школу

В Новороссийске затопило школу

Потолки в классах школы № 19 в Новороссийске протекают из-за неотремонтированной деревянной крыши, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По словам родителей школьников, классы регулярно страдают от протечек, а на детей во время уроков падает штукатурка. В декабре 2025-го руководство школы обещало исправить ситуацию, но протечки не исчезли.

Директор школы рассказала, что потеки на потолках — это краска, отличающаяся от основного оттенка. Что касается затоплений, крыша текла в школе только один раз, в спортивном зале, отметила директор. На ремонт выделили два миллиона рублей, в настоящее время школа ждет подрядчика для выполнения работ.

