В российском регионе отразили атаку украинских БПЛА

Миляев: Средства ПВО сбили 4 украинских БПЛА в Тульской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 26 февраля, сбили в Тульской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил губернатор Тульской области.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени средства ПВО сбили 13 украинских БПЛА. Больше всего дронов уничтожили над акваторией Черного моря.

