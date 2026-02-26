Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:18, 26 февраля 2026Наука и техника

Вмятины на атомных подлодках ВМФ России объяснили

Эксперт Литовкин: Спутники США не могут обнаружить подлодки России в Арктике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Спутники США не могут обнаружить атомные подводные лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России в Арктике, способные атаковать противника из полыньи. О этом ТАСС рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, «в Арктике подо льдом их не видно сверху».

По оценке эксперта, российские АПЛ «могут атаковать, проламывая рубкой не очень толстый лед и всплывая». «На многих подводных лодках Северного флота, если к ним приглядеться, видно, что на рубках есть вмятины. Сразу понятно, что эта лодка ходила подо льдами Арктики», — заметил аналитик.

Литовкин добавил, что наличие вмятин указывает на попытку АПЛ проломить лед для нанесения ракетного удара. Для устранения ледового препятствия российские субмарины, согласно эксперту, выпускают специальные торпеды.

Литовкин напомнил, что ВМФ России «видит» американские субмарины в Арктике, откуда «старается» их вытолкнуть.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В марте 2021 года издание The Drive обратило внимание на спутниковый снимок российской АПЛ, которая для облегчения всплытия могла оборудовать полынью посредством пуска торпеды.

В июне 2020 года газета «Известия» сообщила, что АПЛ проектов 885 и 885М ВМФ России смогут наносить удары гиперзвуковыми ракетами «Циркон» из-подо льда.

В октябре 2019 года в публикации на страницах ресурса LiveJournal военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» не предусматривает возможность прохода через лед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названы российские города с рухнувшими ценами на аренду жилья

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok