Военкомы отобрали у украинца велосипед

В Виннице сотрудники ТЦК отобрали у мужчины велосипед

В Виннице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) при попытке мобилизации отобрали у мужчины велосипед. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сначала двое сотрудников ТЦК сбили велосипедиста и погрузили в автомобиль его транспорт. Затем военкомы пытались мобилизовать мужчину, однако за него вступились гражданские. Чем завершилась история, неизвестно.

Ранее в Черноморске (Одесская область) родственники мобилизованных украинцев пришли к зданию ТЦК. Граждане пытались проникнуть в здание, попутно выкрикивая проклятия в адрес военкомов.